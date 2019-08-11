منى 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واسرفع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، داعياً الله تعالى لهم التوفيق والسداد وأن يجزل لهم الأجر والمثوبة.وأبان معاليه أن ضيوف خادم الحرمين الشريفين استقروا اليوم في منى بحمد الله تعالى، بعد أن وقفوا في عرفة وباتوا في مزدلفة بكل يسر وسهولة وأمن وأمان ، وأدوا فجر هذا اليوم نسك رمي الجمرات في انتظام وحركة هادئة ، مؤكدا أن القائمين على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الذي تشرف عليه وتنفذه الوزارة حرصوا على سلامة الضيوف خلال تنقلهم من موقع إقامتهم في منى وفق خطة التفويج المعدة لذلك .وأشار آل الشيخ إلى أن ضيوف خادم الحرمين الشريفين سوف يستكملون - بإذن الله تعالى _ ما تبقى من شعائر حجهم ثم سيقومون بزيارة المدينة المنورة للصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وزيارة بعض المؤسسات الإسلامية مثل مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف .هذا وقد عبر ضيوف خادم الحرمين الشريفين خلال رميهم للجمرة الكبرى عن إعجابهم بما شاهدوه ولمسوه من تناسق في الرمي دون تزاحم أو تدافع بحمد الله في جميع الأدوار الأربعة لمنشأة الجمرات ، وذلك بتوفيق من الله تعالى ثم بفضل مشروع تطوير جسر الجمرات الذي أسهم في نجاح تيسير وتسهيل رمي الحجاج للجمرات بطمأنينة وراحة دون أي عوائق أو تزاحم مع توفر كل الخدمات الأمنية والصحية والإسعافية وأعمال النظافة .يذكر أن عدد المستضافين لحج هذا العام 1440هـ في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، بلغ "6500" حاج وحاجة، من 79 دولة من مختلف قارات العالم، يمثلون شخصيات إسلامية من دعاة وعلماء ومفتين ومسؤولين وأسر الشهداء والمصابين.// انتهى //08:08ت م0015