وفي المنطقة الشرقية أدى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية صلاة عيد الأضحى في جامع الملك فهد بالدمام ، بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية بإمارة المنطقة ، وعدد من المسئولين بالمنطقة ، وجموع من المواطنين.وأم المصلين مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية الشيخ عمر بن فيصل الدويش ، الذي حث المصلين على تقوى الله وطاعته، وبذل العمل الصالح، واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم والإخلاص في جميع الأعمال والتقرب إلى الله والتوبة النصوح ، سائلا الله عز وجل أن يحفظ هذه البلاد وأمنها في ظل قيادتها الحكيمة.وفي منطقة نجران أدى المسلمون صلاة عيد الأضحى المبارك يتقدمهم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد امير منطقة نجران وذلك بمصلى العيد بمدينة نجران.وادى الصلاة مع سموه صاحب السمو الأمير فيصل بن جلوي بن عبدالعزيز .وأم المصلين رئيس المحكمة العامة بمنطقة نجران الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل طالب الذي حث على فعل الطاعات والامتثال لأوامر الله في السر والعلن واجتناب مانهى عنه وزجر لنيل الأجر والمثوبة من الخالق سبحانه وتعالى .كما دعا إلى اتباع ماجاء به النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيق الشريعة في أمور الدين والدنيا والمداومة على الأعمال الصالحة والمحافظة على الصلوات وبر الوالدين وصلة الأرحام ونبذ الضغائن والاحقاد والبعد عن الربا وعقوق الوالدين .وتحدث الشيخ آل طالب عن فضل الأضحية ومافيها من الخير والأجر الجزيل من الله عز وجل ، سائلاً الله أن يعيد هذا العيد السعيد على القيادة الرشيدة وشعب المملكة والمسلمين اجمع بالخير والمسرات .كما اديت صلاة العيد في جميع محافظات ومراكز منطقة نجران// يتبع//08:18ت م0018