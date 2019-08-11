وفي حائل أدى جموع من المصلين صلاة عيد الأضحى بجامع خادم الحرمين الشريفين يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيزأمير منطقة حائل ويرافقه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل.وأم المصلين في صلاة عيد الأضحى إمام وخطيب جامع الملك فهد العريفي الذي حمد الله وأثنى عليه ثم تحدث عن عظم يوم الحج الأكبر وتعظيم الشعائر فيه وتعظيم حرمة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم والتذكير بأهمية اجتماع الكلمة ووحدة الصف والبعد عن الفرقة والاختلاف، كما دعا الناس إلى تقوى الله واتباع الوسطية وتأدية الفرائض و اجتناب المحرمات واتباع ما أحل الله حاثاً الناس على مكارم الأخلاق الناس كما دعاهم إلى ذبح الأضحية تقرباً لله سبحانه وتعالى.وفي ختام خطبته دعاء الله أن يحفظ لبلاد الحرمين أمنها ورخاءها وعزها واستقرارها وأن يوفق قادتها ويعينهم إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح والمسلمين.// انتهى //09:14ت م0024