وفي منطقة نجران أدى المسلمون صلاة عيد الأضحى المبارك يتقدمهم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وذلك بمصلى العيد بمدينة نجران.وأدى الصلاة مع سموه صاحب السمو الأمير فيصل بن جلوي بن عبدالعزيز.وأم المصلين رئيس المحكمة العامة بمنطقة نجران عبدالعزيز بن محمد آل طالب الذي حثّ على فعل الطاعات والامتثال لأوامر الله في السر والعلن واجتناب ما نهى عنه وزجر لنيل الأجر والمثوبة من الخالق سبحانه وتعالى.كما دعا إلى اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيق الشريعة في أمور الدين والدنيا والمداومة على الأعمال الصالحة والمحافظة على الصلوات وبر الوالدين وصلة الأرحام ونبذ الضغائن والأحقاد والبعد عن الربا وعقوق الوالدين.وتحدث آل طالب عن فضل الأضحية وما فيها من الخير والأجر الجزيل من الله عز وجل سائلاً الله أن يعيد هذا العيد السعيد على القيادة الرشيدة وشعب المملكة والمسلمين أجمع بالخير والمسرات.كما أديت صلاة العيد في جميع محافظات ومراكز منطقة نجران.// يتبع//09:17ت م0025