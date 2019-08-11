سكاكا 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واسرفع ‏صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف‏ ‏باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الجوف التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة عيد الأضحى المبارك.‏ودعا سموه الله أن يعيد هذه المناسبة على القيادة أعوام عديدة بالصحة والعافية، وعلى بلادنا بالخير والمسرات وأن يتقبل من الحجاج حجهم وسعيهم، ويردهم لديارهم سالمين في ظل ما تقدمه حكومتنا الرشيدة من خدمات وتسهيلات لراحتهم ، ‏وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.// انتهى //09:46ت م0033