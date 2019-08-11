أبها 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، جموع المهنئين من أصحاب الفضيلة ومنسوبي وزارة الدفاع والداخلية وأمن الدولة من القيادات ومديري الإدارات الحكومية والمحافظين ورؤساء المراكز ومشايخ الشمل ومشايخ القبائل وأعضاء مجلسي المنطقة والبلدي والمواطنين، وذلك في الصالة الملكية بحي الخالدية بأبها.وبادل سموه الجميع التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله تعالى أن يعيده على المملكة أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والنماء.بعد ذلك تناول الجميع طعام الإفطار على مائدة سموه بهذه المناسبة.// انتهى //09:49ت م0034