سياسي / اهتمامات الصحف المصرية
الأحد 1440/12/10 هـ الموافق 2019/08/11 م واس
القاهرة 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واس
أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم وقوف 5ر2 مليون حاج على جبل عرفات وأداء ركن الحج الأعظم .
وتناقلت تأكيد مصادر حكومية يمنية أن قصر المعاشيق في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن تحت سيطرة الحكومة الشرعية وبداخله عدد من الوزراء .
وسلطت صحف الأحد الضوء على مقتل 4 فلسطينيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية على حدود قطاع غزة .
ونشرت إعلان الجيش الليبي وقف العمليات الحربية في طرابلس تلبية للهدنة الإنسانية التي دعت إليها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بمناسبة حلول عيد الأضحى .
وتحدثت في متفرقات أخرى، عن ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات الهند إلى 100 شخص، وإعلان الشرطة الدنماركية وقوع انفجار أمام مركز للشرطة في ضاحية نوريبرو.
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