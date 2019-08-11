تبوك 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واس

نقل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، تهاني وتبركيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - لأهالي المنطقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بالقصر الحكومي عقب صلاة عيد الأضحى المبارك اليوم, رؤساء وقضاة المحاكم وقادة وضباط القوات المسلحة والأمن الداخلي ومديري الإدارات الحكومية وأهالي المنطقة، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك.

وبادل سموه الجميع التهنئة, مشيداً بالنجاح المميز الذي تحقق في خدمة الحجيج خلال يوم التروية والوقوف في عرفات, بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل ما وفرته الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله - من خدمات ومشاريع جديدة في المشاعر المقدسة وما سخرته من إمكانات وجندته من طاقات بشرية وآلية لتقديم أرقى الخدمات لوفود الرحمن وتوفير الرعاية الشاملة لهم منذ وصولهم حتى مغادرتهم بعد أداء نسكهم إلى أوطانهم سالمين غانمين - بإذن الله -.

ونوه سمو الأمير فهد بن سلطان بالجهود القائمة في خدمة الحجاج من جميع الجهات المشاركة, وما ينعمون به من خدمات، مؤكداً أن خدمة الحجاج شرف عظيم ومسؤولية كبيرة لنا في المملكة العربية السعودية وهو أمر نعتز ونفاخر به.

بعد ذلك تناول الجميع طعام الإفطار الذي أقامه سموه بهذه المناسبة.

حضر حفل الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

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10:53ت م

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