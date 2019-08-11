تونس 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واسأصدر اتحاد إذاعات الدول العربية من مقره بالعاصمة تونس، عددًا جديدًا من مجلته الفصلية "الإذاعات العربية"، التي تٌسلط الضوء على الإعلام السمعي والبصري ومستجداته وطرق تطويره، من خلال مجموعة من التقارير البحثية والمقالات الهادفة.وأعلن المدير العام للاتحاد المهندس عبدالرحيم سليمان، في افتتاحية العدد، عن تواصل احتفالية اتحاد إذاعات الدول العربية طوال هذا العام 2019 م، بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيسه، مشيرًا إلى أن هذه الذكرى تٌشكل حدثاُ تاريخياً في سجل المنظمة.وخصص العدد ملفه الرئيسي لموضوع واقع سوق البرامج التلفزيونية العربية وسٌبل تطويرها، وما ينبغي القيام به من أجل تنظيم القطاع حتى يؤدي دوره على الوجه الأفضل في الارتقاء بالمحتوي الإعلامي العربي.كما احتوى العدد الجديد، على تقارير منوعة من بينها: دور الإذاعة في تكريس قيم التسامح وقبول الآخر، والتلفزيون وآليات التلاعب بالعقول، ومستجدات التكنولوجيا والاتصال إلى جانب تغطية للمؤتمر الإعلامي الثاني للترويج لإنجازات وأنشطة منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك.// انتهى //11:08ت م0047