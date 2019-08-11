نيويورك 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واسرحبت الكويت بموافقة الأطراف المتنازعة في ليبيا بالهدنة الإنسانية التي دعت إليها الأمم المتحدة خلال أيام عيد الأضحى المبارك والتي دعمها مجلس الأمن.جاء ذلك في كلمة الكويت بجلسة مجلس الأمن الطارئة حول ليبيا والتي ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي مساء أمس السبت.وأكد العتيبي أهمية أن يكون هناك موقف موحد يصدر عن المجلس وداعم بقوة لهذه الهدنة ويدعو كافة الأطراف الليبية للالتزام بها والدعوة أن يصاحبها أو يتبعها تدابير لبناء الثقة.ودان بأشد العبارات التفجير الذي وقع يوم أمس السبت أمام مجمع تجاري في مدينة بنغازي قبل يوم واحد من عيد الأضحى المبارك مؤكداً الدعم الكامل للبيان الصادر اليوم عن بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في ليبيا في إدانة هذا العمل الإجرامي.// انتهى //11:15ت م0055