تونس 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واسواصلت الصحف التونسية الصادرة اليوم، تسليط الضوء على الحراك السياسي الذي تعيشه البلاد مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، وأجمعت الصحف على أن تونس تحتاج اليوم إلى إصلاحات عميقة، وتحتاج من المرشحين للإنتخابات الرئاسية إلى وضع برامج واضحة وأهداف يمكن أن تتحقق على أرض الواقع .مغاربيًا .. أبرزت الصحف إعلان الجيش الجزائري عن كشف مخبأ للأسلحة بالقرب من الشريط الحدودي في منطقة تمنراست جنوب البلاد، خلال دورية بحث وتفتيش.وأشارت عربيًا إلى إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي، التزامه التام بوقف إطلاق النار في مدينة عدن جنوب اليمن.ولم تغفل تطورات الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى توافد الآف المستوطنين إلى ساحة حائط البراق لأداء طقوس دينية يهودية، في ذكرى ما يسمى بـ "خراب الهيكل" المزعوم ، فيما تستعد قوات الأمن الإسرائيلية لاحتمال وقوع مواجهات مع الفلسطينيين.وعرجت صحف تونس دوليًا، على إعلان السلطات المحلية الصينية أن حصيلة ضحايا إعصار "ليكيما" المدمر الذي اجتاح أمس سواحل شرق الصين ارتفعت إلى 28 قتيلا، فيما لا يزال 20 شخصا على الأقل في عداد المفقودين.// انتهى //11:18ت م0057