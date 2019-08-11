عمّان 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واسأعربت الحكومة الأردنية اليوم ، عن قلقها الشديد إزاء استمرار المواجهات المسلحة التي تجري في مدينة عدن في اليمن ، داعية إلى التهدئة وعدم التصعيد والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين اليمنيين.ودعا الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة، جميع أطراف النزاع في اليمن إلى التهدئة، والحوار المسؤول للتوصل لحل سياسي يعيد الأمن والاستقرار لليمن وفق قرارات مجلس الأمن والمرجعيات المعتمدة.// انتهى //11:21ت م0059