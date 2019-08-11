منى 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واسأرشدت وزارة الصحة حجاج بيت الله الحرام عبر تصميم أنفوجرافيك لاتخاذ عدد من الإجراءات للوقاية من أمراض الجهاز التنفسي , مشيرة إلى أنه يجب على الحاج إستخدام الأدوات النظيفة, والاهتمام بنظافة اليدين, واستخدام المناديل للعين والأنف, وعليك بالأماكن المفتوحة والسهلة.كما أوصت بتجنب مخالطة المصابين بالأمراض التنفسية, وتجنب استعمال أدوات المريض وأغراضه الخاصة, وتجنب الزحام قدر المستطاع .// انتهى //12:19ت م0079