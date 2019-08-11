منى 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واسسجلت شبكة الاتصالات السعودية STC زيادة في حجم البيانات بمزدلفة بنسبة 75% مقارنة بالعام الماضي، إذ زادت البيانات المحولة عبر الجيل الرابع 92%، فضلاً عن زيادة عدد العملاء الداخليين والدوليين الذين اختاروا شبكة STC بنسبة 12% و23% على التوالي.وفي حين ارتفع تمرير البيانات بعرفات بنسبة 90%، ونما استخدام الجيل الرابع بنسبة 108%، وارتفع عدد العملاء والتجوال الدولي بنسبة 4%.ولأول مرة في المشاعر المقدسة، أتاحت الشركة للحجيج استخدام شبكة الجيل الخامس في عدة مواقع ما يعكس التقدم التقني للبنية التحتية الرقمية في المملكة بالانسجام مع أهداف التحول الرقمي وفق رؤية 2030.كما نشرت الشركة 2952 نقطة نفاذ لشبكات الواي فاي موزعة في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين أنهت STC كافة استعداداتها الفنية والميدانية لتيسير حركة الاتصالات في مشعر مني، حيث ركزت الشركة على رفع الطاقة الاستيعابية للشبكة في موسم حج هذا العام، لضمان تمرير جميع المكالمات الصادرة من المملكة إلي جميع دول العالم وفق انسيابية عالية.// انتهى //12:36ت م0085