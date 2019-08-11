الرياض 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واسرفع معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة باسمه ونيابة عن منسوبي المركز التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - ولشعب المملكة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.وسأل معاليه الله تعالى أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بالصحة والعافية، وأن يمد في عمره ويجزيه خير الجزاء لما يقدمه لشعب المملكة وللأمتين العربية والإسلامية من أعمال عظيمة، وأن يحفظ المملكة من كل سوء ومكروه ويديم عليها نعمة الأمن والأمان، و أن يتقبل من ضيوف الرحمن نسكهم وأن يعودوا إلى بلدانهم سالمين غانمين.//انتهى//12:42ت م0087