بريدة 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم الرئيس الفخري للجنة أصدقاء المرضى بالمنطقة، زار وكيل الإمارة المساعد للحقوق صالح بن محمد البرادي ، اليوم، المرضى المنومين بمستشفى الملك فهد التخصصي في مدينة بريدة.وهنّأ البرادي المرضى المنومين بعيد الأضحى المبارك، ناقلاً لهم تهنئة سمو أمير منطقة القصيم بهذه المناسبة، متمنياً لهم الشفاء العاجل.رافق وكيل الإمارة خلال الزيارة مساعد مدير شرطة المنطقة العميد سليمان الخليوي ، ومساعد أمين الغرفة التجارية بالمنطقة المهندس عطا الله الدخيل وأمين لجنة أصدقاء المرضى بالقصيم مساعد الفوزان، ومدير مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة الدكتور تركي المقبل.// انتهى //12:50ت م0091