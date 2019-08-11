القاهرة 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واسأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة الهواري غربي مدينة بنغازي الليبية أمس، وأسفر عن مقتل ثلاثة من العاملين في الأمم المتحدة وإصابة آخرين.وجدد أبو الغيط وفق بيان أصدرته الجامعة العربية اليوم، دعوته لجميع الأطراف الليبية إلى احترام الهدنة الإنسانية خلال عيد الأضحى المبارك التي دعا اليها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة في احاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن، والعمل على تثبيت هذه الهدنة وصولاً الى وقف دائم لإطلاق النار، واستئناف المسار السياسي الذي يعد السبيل الوحيد للوصول الى حل مستدام للأزمة في ليبيا.وأكد البيان وقوف جامعة العربية الدول العربية مع الليبيين في كل ما من شأنه إنهاء التصعيد العسكري وتجاوز حالة الانسداد السياسي، والعودة إلى طاولة الحوار، والحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها ولحمة شعبها.// انتهى //13:23ت م0101