عمّان 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واسأدانت الحكومة الأردنية اليوم ، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية السافرة ضد المسجد الأقصى المبارك، والتي كان آخرها اليوم باعتداء القوات الإسرائيلية على المصلين وطواقم إدارة أوقاف القدس داخل حرم المسجد.وعبّر الناطق الرسمي بإسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة ، عن رفض الأردن المطلق لهذه الممارسات العبثية والاستفزازات غير المسؤولة في أول أيام عيد الأضحى المبارك، محمّلا الحكومة الإسرائيلية نتائجها بالكامل وما نجم عنها من العنف والتوتر الشديد.وأوضح في بيان صحفي، أن مثل هذه الممارسات المرفوضة والمدانة تعمل على تجذير بيئة اليأس والإحباط، مطالبا السلطات الإسرائيلية بالوقف الفوري لهذه الممارسات، داعياً المجتمع الدولي للتحرك والضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها العدوانية.وقال إن وزارة الخارجية الأردنية وجهت مذكرة احتجاج رسمية عبر القنوات الدبلوماسية على الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ، وطالبت السلطات الإسرائيلية باحترام حرمة المسجد ومشاعر المصلين.// انتهى //13:25ت م0102