منى 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واسرفع ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للبرنامج، أسمىالتهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلين الله تعالى أن يعيده على المملكة والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، وأن يتقبل من الحجيج حجهم ويعيدهم الى ديارهم سالمين غانمين .وأِشاد ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة ، بمنظومة الخدمات المتكاملة والمشروعات العملاقة التي شهدتها المشاعر المقدسة ومن بينها مشروع جسر الجمرات الذي أسهم بشكل كبير في التسهيل والتيسير على الحجاج أثناء رمي الجمرات، منوهين بالجهود الكبيرة التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمتابعة وتوجيهات من معالي الوزير المشرف العام على برنامج الاستضافة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، التي كان لها بالغ الأثر في تمكينهم من أداة النسك بكل يسر وسهولة والتفرغ للذكر والدعاء وعبادة المولى سبحانه وتعالى.// انتهى //13:29ت م0103