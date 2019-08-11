تونس 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واسأنقذ خفر السواحل التونسي اليوم، 7 مهاجرين غير شرعيين، بعد تعطل قاربهم، أمام سواحل مدينة الهوارية التابعة لمحافظة نابل شمال شرق تونس.وأوضح الناطق الرسمي لوزارة الدفاع التونسية، محمد زكري، أن المهاجرين كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه السواحل الإيطالية، مشيراً إلى أنه تم توقيفهم بهدف إتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.// انتهى //13:35ت م0105