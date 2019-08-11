بكين 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واسارتفعت حصيلة الإعصار ليكيما في شرق الصين إلى 32 قتيلاً، فيما يواصل المسعفون البحث عن مفقودين بعد إجلاء أكثر من مليون من السكان.وضربت موجات بلغ ارتفاعها أمتارا عدة الساحل حين بلغ الإعصار اليابسة ليل الجمعة السبت في مقاطعة زيجيانغ جنوب شنغهاي.وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة شنخوا أن انزلاق التربة تسبب بمصرع 18 شخصا في مدينة وينزو . ولم يعرف ما إذا كان القتلى ال14 الإضافيون قضوا في الحادث نفسه.ولا يزال 16 شخصا مفقودين حتى صباح اليوم ، وفق ما أوردت السلطات في مقاطعة زيجيانغ. .وتم إلغاء نحو 300 رحلة في مقاطعة زيجيانغ وعلق عمل العبارات والقطارات في تدبير وقائي.كما تم إجلاء مليون شخص على الأقل مع اقتراب الإعصار، نقل أكثر من 110 آلاف منهم إلى ملاجىء.// انتهى //13:48ت م0109