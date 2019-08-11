منى 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واسنظمت القيادة العامة في معسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة اليوم، حفل معايدة في المركز الرئيس بالعزيزية، حضره المشرف العام على المعسكرات الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، وقائد عام المعسكرات الدكتور صالح بن رجاء الحربي وأعضاء القيادة العامة والمجموعات.وأوضح قائد معسكر العزيزية أحمد عبده خيري أن الجمعية درجت على إقامة مثل هذه المناسبات الاجتماعية، ومنها حفل الإفطار الجماعي للصائمين يوم عرفة، مؤكداً أن من شأن هذه الاحتفالات زيادة أواصر المحبة والألفة بين العاملين في المعسكرات الذين يلتقون فيها ويتبادلون التحايا في جو بهيج من شأنه أن يعزز الأداء في العمل.// انتهى //14:04ت م0112