منى 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واسأشاد إعلاميان مصريان بالنقلة النوعية التي شهدتها الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام منذ اللحظات الأولى لخروجهما من أوطانهما ووصولهما إلى أراضي المملكة ، معتبرين أنها " خدمات فريدة من نوعها"، ومشيرين إلى أهمية مبادرة "طريق مكة" في تسهيل إجراءات حج هذا العام .وأبدى الصحفي المصري في صحيفة"الأهرام" عبود ماهر دسوقي، إعجابه الشديد بالتغييرات الكبيرة التي استحدثت في عمليات استقبال الحجاج وتفويجهم والقيام على شؤونهم حتى يتمكنوا من أداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة.وأكد دسوقي في حديثه لـوكالة الأنباء السعودية"واس" أنه لاحظ منذ وصوله لمطار الملك عبد العزيز بجدة سهولة وسرعة إجراءات الدخول التي تتم "بطريقة تثير الإعجاب"، مقدما شكره لجميع القائمين على شؤون الحج وعلى الخدمات المتكاملة في المشاعر المقدسة والمسجد الحرام ،بالرغم من العدد الكبير الذي وصل إلى حوالي مليونين ونصف، ومثنيا، على الأعمال التي يقوم بها أكثر من 350 ألف شخص من جميع القطاعات الحكومية والأهلية السعودية لخدمة هذه الجموع الكبيرة .// يتبع //15:38ت م0130

وأبدى الصحفي المصري إعجابه بمبادرة "طريق مكة" وعدّها "مبادرة مبهرة وتجربة عظيمة تدعو للفخر" متمنيا، أن تشمل المزيد من دول العالم مستقبلا، حيث أن هذا المشروع يقدم للحجيج تسهيلات كبيرة ومتميزة تيسر لهم تحمل أعباء أداء النسك.و في نهاية حديثه أشار "عبود" إلى العلاقات المتميزة التي تربط المملكة بمصر في جميع المجالات ومنها مجال الإعلام.من جهته اعتبر رئيس تحرير صحيفة "الجمهورية" المصرية عبد الرزاق توفيق أن رحلة الحج تؤكد قبل كل شيء على أن الإسلام دين الوحدة والوسطية.وقال "ما أعظمها من لحظة أن أكون على صعيد الأرض المقدسة في لحظة مع الله وصدق مع النفس".وأكد أن رحلة الحج هي رحلة الوحدة والمساواة والتكاتف بين المسلمين فالحج يدعو لأن تتوحد كلمتهم وتتوحد قلوبهم وحناجرهم في الاتجاه إلى الله .ووصف توفيق الخدمات التي قدمتها جميع الجهات الحكومية في المملكة بـ"الفريدة على مستوى العالم" .ودعا الصحفي المصري العلي القدير أن يحفظ بلاد الإسلام وأمة العرب جميعا وأن تنعم بالأمن والاستقرار وأن يعم الرخاء والنماء كل بلاد المسلمين.// انتهى //15:38ت م0131