منى 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واستواصل جمعية الكشافة العربية السعودية، مساندتها لمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، التي بدأتها منذ السادس من هذا الشهر، من خلال معسكرات الخدمة العامة التي تًقيمها لخدمة ضيوف الرحمن، حيث قاموا اليوم بأعمال التوجيه والإرشاد وتنظيم ومرافقة الحافلات التي نقلت الحجاج من المخيمات إلى مجازر المشروع، والعودة بشكل متكرر للمخيمات، وتستمر تلك المساندة خلال أيام التشريق.وقام أفراد الكشافة خلال الأيام الماضية بتوزيع النشرات التعريفية بالمشروع ومطبوعات المشروع على الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنافذ الحدودية.// انتهى //15:38ت م0132