محايل 10ذوالحجه 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واساستقبل محافظ رجال ألمع عبد الله بن عايض العجيري اليوم، في صالة الضيافة بالمحافظة المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، من مديري الإدارات الحكومية والأمنيه والمشايخ وأهالي المحافظة، حيث قدموا له التهنئة ، سائلين المولى عز وجل أن يعيده على المملكة وعلى الأمتين الإسلامية والعربية بمزيد من الرقي والصحة والازدهار، وأن يديم نعمة الأمن والأمان.ووزار المحافظ العجيري المرضى المنومين بمستشفى رجال ألمع العام وقدم لهم التهنئة بالعيد، متمنياً لهم الشفاء العاجل.// انتهى //15:38ت م0133