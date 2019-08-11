الرياض 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واسزار مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 750 سلة غذائية، تزن 55 طنًا و500 كيلو غرام، للاجئين اليمنيين في القرية السعودية بمحافظة أبخ وللمحتاجين في جمهورية جيبوتي.وعبر المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم الكبيرين لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وللقائمين على مركز الملك سلمان للإغاثة على جميع الخدمات الطبية والتعليمية والإغاثية التي تُقدم لهم عبر المشروعات الإنسانية السعودية المتعددة في القرية السعودية للاجئين اليمنيين.تأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناته في بيئات اللجوء.// انتهى //15:38ت م0134