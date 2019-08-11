محايل 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11أغسطس 2019 م واساستقبل محافظ المكلف علي بن إبراهيم الفلقي في مقر الضيافة بالمحافظة بعد صلاة عيد الاضحى المبارك، الأهالي ومشائخ القبائل للتهنئة بعيد الاضحى المبارك، وبادلهم التهنئة؛ داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والبركات، وأن يحفظ على بلادنا أمنها وأمانها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وأن يتقبل الله سبحانه.وبادر محافظ محايل بزيارة المرضى المنومين بمستشفى محايل العام بالمحافظة لتهنئتهم بالعيد، وقدّم لهم الهدايا وباقات من الورود؛ متمنياً لهم الشفاء العاجل.// انتهى //15:39ت م0135