رام الله 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واسأدانت الرئاسة الفلسطينية، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين في أول أيام عيد الأضحى المبارك.وحمل الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة حكومة الاحتلال الإسرائيلية مسؤولية اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين، الأمر الذي يشكل استفزازًا كبيرًا لمشاعر المسلمين ويعمل على تأجيج الأوضاع وزيادة التوتر لجر المنطقة لمربع العنف ".وأكد ضرورة وقف الانتهاكات التي يتعرض لها المسجد الأقصى، مشددًا على أنه خط أحمر لا يمكن السكوت أمام ما يتعرض له من اعتداءات متكررة من قبل الاحتلال ومستوطنيه، مشيرًا إلى أن الرئيس الفلسطيني يجري اتصالات مكثفة مع الأطراف كافة ذات العلاقة لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.وأشار أبو ردينة، إلى مطالبة الرئيس الفلسطيني بضرورة تدخل عربي ودولي عاجل من أجل لجم العدوان والغطرسة الإسرائيلية.// انتهى //16:49ت م0163