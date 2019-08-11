العارضة 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واسنفذت جمعية البرّ الخيرية بمحافظة العارضة عددًا من المشروعات الخيرية خلال عشر ذي الحجة ، وذلك ضمن سلسلة مشروعاتها الخيرية لخدمة المستفيدين .وأوضح المدير التنفيذي للجمعية طالع الجابري أن الجمعية صرفت نحو 100,000 ريال ضمن مشروع الزكوات للأسر المسجلة بالجمعية ، إلى جانب توزيع 40 أضحية ضمن مشروع الأضاحي لعيد الأضحى المبارك.وأشار إلى أنه تم توزيع 300 سلة غذائية و600 كيس من الدقيق ، وذلك ضمن مشروع " عشرة في عشرة "، الذي يصرف في العشر الأولى من شهر ذي الحجة، معرباً عن تقديره لكافة الداعمين ، داعيا الله لهم القبول وأن يجعل ما قدموه من عطاء وإحسان في موازين حسناتهم.// انتهى //16:57ت م0166