الدمام 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واسنظمت دار الرعاية الاجتماعية بالدمام التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية اليوم، احتفالاً بعيد الأضحى المبارك، بحضور مدير دار الرعاية الاجتماعية المكلف خلال فترة العيد صلاح البوسالم، ومنسوبي الدار المكلفين.وتضمن الحفل فقرات متعددة لإدخال البهجة والسرور على نفوس الآباء والامهات، تم خلالها تقديم خالص التبريكات والتهاني القلبية بدوام الصحة والعافية لهم وأن يعيده على وطننا وقيادته وشعبه باليمن والبركات.وعبروا عن شكرهم وتقديرهم لمدير الدار لإتاحت الفرصة لهم للتعبير عن فرحتهم بهذه المناسبة ومشاركتهم حفل الاحتفاء .يذكر أن احتفالية عيد الأضحى مستمرة طيلة هذا الأسبوع من خلال المشاركة في العديد من البرامج والأنشطة الترفيهية الداخلية والخارجية.// انتهى //17:13ت م0167