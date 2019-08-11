الداير بني مالك 10 ذو الحجة 1440هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واسعايد وكيل محافظة الداير بني مالك يحيى بن محمد المالكي اليوم، المرضى المنومين بمستشفى بني مالك العام، واطمأن على الخدمات الصحية المقدمة لهم ، مقدمًا التهنئة للجميع بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى القدير أن يمنّ عليهم بالشفاء والعافية.واستقبل المالكي المهنئين بعيد الأضحى المبارك بمقر المحافظة، من القيادات الأمنية ومدراء الإدارات الحكومية ومشائخ القبائل وجموع من المواطنين، حيث قدم التهنئة للجميع ، سائلًا اللَّه تعالى أن يعيد هذه المناسبة العظيمة على بلادنا وسائر بلاد المسلمين بالخير والمسرّات والبركات، وينصر جنودنا المرابطين على الحدود.// انتهى //17:15ت م0168