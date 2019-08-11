الطائف 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واسقدم سوق عكاظ في نسخته الـ13 لزوار رسالة سامية، تمثلت في التذكير بأهمية الحضارة العربية وضرورة بقاءها حاضرة في الأذهان، وذلك عبر فعاليات نوعية، على غرار فعالية "القلم والقافية" المعنية بتاريخ اللغة العربية الفصحى.ويستمتع زوار السوق من خلال ساحة اللغة والثقافة التي تمزج في مضمونها ما بين الطابع الترفيهي والتثقيفي والتعليمي، يرسخ معها قيمة اللغة والأدب العربي الأصيل، في حين ينقسم المعرض إلى قسمين رئيسيين، "قلم" و"قافية"، يحتضن "قلم" كل ما يتعلق باللغة العربية الفصحى، وتاريخها، وأنواع الخط وفنونه، وتطور كتابة القران الكريم عبر العصور.ويعرض الجناح مقتنيات أثرية لمخطوطات تجاوز عمرها مئات السنين، ويهتم القسم الآخر "قافية" بكل ما يتعلق بالشعر العربي الفصيح، وأغراضه وبحوره، وأهم شعراء المعلقات، ويتم عرض المعلومات بطريقة مبتكرة تجمع الصوت والصورة والضوء، وبنهاية المعرض يستمتع الزوار بعرض بانورامي شيق بعنوان "اللغة والثقافة".ويسعى "سوق عكاظ" إلى تقديم حزمة ثرية من الترفيه، تركز على عمق الحضارة العربية وقيمة تراثها عبر التاريخ، عن طريق سلسلة من الفعاليات النوعية الإبداعية، التي يعيش معها الزوار نبض الحياة اليومية لقدماء العرب، وخاصة في جادة عكاظ والسوق التاريخي وفرسان وفتيان عكاظ، والعديد من الأجنحة والزوايا والأنشطة، في تجربة مفيدة وممتعة في آن واحد.//انتهى//17:18ت م0169