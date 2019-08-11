الحُرّث 10 ذو الحجة 1440هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واساستقبل محافظ الحُرّث إبراهيم بن يحي الألمعي اليوم، مسؤولي الدوائر الحكومية من المدنيين والعسكريين ورجال الأعمال والمشايخ وجموعًا من المواطنين بالمحافظة، لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وذلك بصالة الضيافة في المحافظة.وقدم الألمعي التهنئة لهم بعيد الأضحى المبارك، سائلًا الله العزيز القدير أن يحفظ لهذه البلاد قادتها وأن يديم نعمة الأمن والأمان، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع بالخير والبركات.و زار محافظ الحُرّث المرضى المنومين بمستشفى الحُرّث العام وقدم لهم التهنئة بعيد الأضحى متمنيًا لهم السلامة والصحة والعافية .ورفع الألمعي التهنئة باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، بمناسبة عيد الاضحى المبارك، سائلاً الله أن يعيده على الأمة الإسلامية والعربية باليمن والمسرات .// انتهى //17:20ت م0170