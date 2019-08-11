جيزان 10 ذو الحجة 1440هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واسرفع معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أسمى آيات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظهما الله -، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.وقال معالي مدير الجامعة يطيب لي أن أرفع التهنئة لقيادتنا الرشيدة بحلول عيد الأضحى المبارك وبمكة المكرمة وهي المدينة الذكية في خدمة ضيوف الرحمن.كما هنأ مدير الجامعة بهذه المناسبة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، مؤكداً أن دعم سموهما كان له الأثر الكبير في نجاح مبادرة جامعة جازان بإيفاد بعثة طبية للمشاعر المقدسة تضم 50 طبيباً وممارسًا صحيًا وعيادات متنقلة و35 طالبًا من كشافة الجامعة.وأكد الدكتور القحطاني أن موسم الحج شهد هذا العام نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لحجاج وضيوف الرحمن وهو ما يجسد حرص القيادة وتفاني رجالات الدولة وأبناء وبنات الوطن في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، منوهًا بتدشين العديد من المشاريع التنموية الضخمة بالمشاعر المقدسة كقطار الحرمين السريع الذي يعد من أبرز وأحدث الخدمات التي تقدمها الدولة لخدمة الحجاج والمعتمرين.وسأل مدير جامعة جازان الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم لهذا الوطن العزيز نعمة الأمن والأمان، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع ونحن ننعم برغد العيش في ظل القيادة الرشيدة.// انتهى //17:20ت م0171