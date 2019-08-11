الخرطوم 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واسالتقى رئيس اللجنة الفئوية والاجتماعية بالمجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن صلاح عبدالخالق سعيد بمكتبه بالقصر الرئاسي امس، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على بن حسن جعفر.وأوضح السفير في تصريح صحفي أن اللقاء تناول البحث بالأنشطة والمساعدات الاجتماعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية للسودان عبر مؤسساتها في الخرطوم، مشيرًا إلى أن مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية يعتزم توزيع حوالي 17 ألف سلة غذائية و50 ألف كرتون تمور في جميع ولايات السودان.وأضاف السفير جعفر أنه أطلع خلال اللقاء الفريق أول ركن صلاح عبدالخالق على المشاريع التي يقوم بها مكتب الهلال الأحمر السعودي بالخرطوم والمتمثلة في مشروعات المياه والمراكز الصحية والتي سيبدأ العمل في تنفيذها خلال الشهور القادمة في إقليم دارفور والنيل الأزرق وعدد من ولايات الشرق، لافتًا إلى أن هذه المشروعات والأنشطة تأتي في اطار دعم المملكة العربية السعودية للشعب السوداني، معرباً عن أمله في أن تعود هذه المشروعات بالخير والنماء على الشعب السوداني.// انتهى //17:20ت م0172