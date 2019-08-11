الطوال 10 ذو الحجة 1440هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واساستقبل محافظ الطوال رزاح بن حبيش الدوسري اليوم ، المهنئين بعيد الأضحى المبارك من مديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين والمشائخ وجموعًا من المواطنين وذلك بمقر المحافظة.وقدم محافظ الطوال التهنئة للجميع بهذه المناسبة الإسلامية العظيمة، رافعًا التهاني والتبريكات باسمه ونيابة عن أهالي الطوال لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى القدير أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة.// انتهى //17:20ت م0173