منى 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واسكثفت وزارة الشؤون البلدية والقروية حملاتها للنظافة العامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ضمن خطة وبرنامج عمل لتقديم أفضل الخدمات البلدية لحجاج بيت الله الحرام في موسم حج هذا العام 1440هـ، التي تنفذها من خلال أمانة العاصمة المقدسة.ففي يوم عرفة بلغ إجمالي البلدية الصلبة الواردة إلى المردم العام 4774 طناً , كما بلغ عدد استقبال الرحلات اليومية في المردم 900 رحلة.ووصلت نسبة النفايات العضوية 92 %, فيما بلغ وزن نفايات المحطات الانتقالية 3682 طناً .وجنّدت الوزارة (13235) فرداً من عمال نظافة ومشرفين ومراقبي عمال وسائقين، تدعمهم (672) آلية ومُعدَّة، في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، لتنفيذ أعمال النظافة والتخلص من النفايات في نطاقات البلديات الفرعية ومناطق الخدمات بالمشاعر المقدسة، وفقاً لمسؤولياتِ وخطةِ عمل نطاق كل بلدية فرعية، وتحديد ساعات العمل على مدار اليوم، وتحديد العمالة والمُعدَّات اللازمة وورديات عملها.// انتهى //17:21ت م0174