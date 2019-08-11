منى 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واسثمن عدد من أصحاب الفضيلة رؤساء وقضاة المحاكم بمختلف مناطق المملكة الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المجالات المختلفة، مؤكدين دور هذه الجهود في إنجاح موسم الحج.وأكد فضيلة رئيس المحكمة العامة في بريدة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الحميضي أن جهود الوزارة كبيرة في الحج وكل حاج يلمس ما تقدمه الوزارة، لافتاً إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية في مقدمة الوزارات التي تقدم الخدمات المتكاملة للحجاج لتعريفهم بأمور دينهم ومناسكهم.وأشاد الحميضي بالأعمال التي تقدمها الوزارة متمثلة بمشروع تطوير أنظمة التكييف في مسجدي نمرة والخيف، مشيرا إلى أن أثر هذا المشاريع واضح في التيسير على الحجاج.من جهته، لفت فضيلة رئيس المحكمة العامة بشقراء الشيخ حمد المسعر إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية تميزت في مشاركة المرأة في توعية الحجاج لتبصير الحاجات بأمور دينهن ومناسكهن, مؤكداً أن حماية المنابر الدعوية من الأفكار المنحرفة من الأمور المهمة التي يحتاج إليها الناس من العلماء وأهل العقل والحكمة، ليجنبوهم الأفكار الخطيرة التي تؤثر على الشباب ومقوماتهم.ووصف المسعر برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية بأنه فرصة جيدة لإلتقاء النخب المستضافة في هذا المكان العظيم لكل ما يخدم الأمة الإسلامية.// يتبع //17:21ت م0175

من جانبه، أكد فضيلة القاضي بمحكمة الاستئناف بالرياض الشيخ حمد بن عبدالعزيز الخليفي، أن الجهود التي تقدمها الوزارة كبيرة وعظيمة، مشيرا إلى اهتمام الوزارة بمراكز التوعية في منافذ المملكة البحرية والبرية داخل المشاعر كاملة, لافتاً إلى توزيع المفتين على جميع الحملات لتوعية الحجاج بأحكام المناسك وتوجيههم وتعليمهم والأخذ بأيديهم بأفضل الطرق وأسلمهما من أجل أن يسلكوا المسلك القويم .وأوضح الخليفي أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد حشدت الجهود الإدارية والعلمية والمالية من أجل تحقيق هذه الأهداف رؤية المملكة 2030, مؤكداً حرص الوزارة على بذل أقصى الجهود لتوعية الحجاج واستقطاب كافة الكوادر الفقهية لتوعية الحجاج ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة مع الحرص على سلامة عقيدتهم ليرجعوا سالمين غانمين محققين ما قدموا لأجله من بلدانهم وليكونوا دعاة خير بفضل الله ثم بتوجيهات دعاة الوزارة.// انتهى //17:21ت م0176