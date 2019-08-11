منى 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واسأكد عددٌ من حجاج فلسطين المشمولين ببرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أن هذه الاستضافة الكريمة لأداء مناسك الحج لهذا العام 1440هـ كانت لهم بلسماً للقلوب وتضميداً للجراح التي عانوا منها جراء الاحتلال الغاشم للأراضي العربية الفلسطينية، مشيدين في الوقت ذاته بالخدمات المميزة التي قدمت لهم والتسهيلات التي فاقت الوصف وساعدتهم في أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة واطمئنان.وأكد الحاج الفلسطيني عبدالقادر أحمد مكرمة استضافة خادم الحرمين الشريفين لحجاج فلسطين لأداء مناسك الحج تنبع من اهتمامه بجميع المسلمين والاحساس باحتياجاتهم، ومحاولة تمكينهم من أداء فريضة الحج على أكمل وجه, سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وأن يديم على المملكة حكومة وشعباً نعمة الأمن والأمان والاستقرار.وأشارت الحاجة الفلسطينية صبحية إلى عظيم سعادتها بعد تلقيها خبر استضافتها لأداء مناسك الحج لهذا العام 1440هـ , مقدمة شكرها وتقديرها للقيادة الرشيدة على هذه المكرمة الغالية على قلوبهم التي نزلت عليهم لتطبب وتضمد الجراح، سائلة المولى عزوجل أن يحفظ المملكة قيادة وشعباً وأن يجزيهم خير الجزاء على ما قدموه نصره لإخوانهم العرب والمسلمين.من جهته أوضح الحاج محمد كمال حسين أنه من نعم الله عز وجل عليهم أنه أكرمهم بالوصول إلى بلاد الحرمين الشريفين تحت استضافة كريمة من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، منوها بجميع الخدمات والتسهيلات التي قدمت لهم لتمكينهم من أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة واطمئنان، ما يجسد حرص المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً واهتمامها بالكبير بالإسلام والمسلمين جميعاً، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ المملكة قيادة وشعباً وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء.// انتهى //18:47ت م0207