حج / "الجوازات" تصدر 68 قراراً إدارياً بحق عدد من ناقلي حجاجٍ بدون تصاريح نظامية بنهاية يوم التروية
الأحد 1440/12/10 هـ الموافق 2019/08/11 م واس
منى 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واس
أصدرت المديرية العامة للجوازات ممثلة بمراكز لجان الجوازات الموسمية بمداخل مكة المكرمة, 68 قراراً إدارياً بحق عدد من ناقلي حجاجٍ بدون تصاريح نظامية حتى نهاية يوم الجمعة 1440/12/8هـ .
وأوضحت الجوازات أن عدد الناقلين المخالفين الذين صدرت بحقهم القرارات 65 مخالفاً نقلوا 350 منقولاً , في حين بلغ مجموع عقوبات التوقيف التي صدرت بحقهم 1005 أيام, فيما بلغ عدد المركبات المطالب قضائيا بمصادرتها 7 مركبات, بينما بلغ عدد المرحلين والممنوعين من دخول المملكة 9 مخالفين , في حين بلغ مجموع الغرامات المالية التي صدرت بحق المخالفين 3.620.000 ريال .
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18:56ت م
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