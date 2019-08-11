الرياض 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واسنظم مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض، ممثلاً بقسم التأهيل الطبي والأنشطة بالتعاون مع إدارة العلاقات والإعلام الصحي وإدارة الخدمات التمريضية وقسم التغذية العلاجية وقسم المشاركة المجتمعية بمجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض، اليوم ، حفل معايدة لنزلاء المجمع والموظفين المناوبين، بحضور المدير التنفيذي بالنيابة الدكتور عبشان بن محمد العبشان.وقام الحضور بجولة على المرضى بأجنحة الصحة النفسية والإدمان، والأجنحة النسائية، والتقوا بالنزلاء وقدموا لهم التهنئة بالعيد، مع توزيع الورود والحلويات عليهم، وحث النزلاء وتشجيعهم على الاستمرار في البرامج العلاجية والتأهيلية التي تقدم ليعودوا لمجتمعهم أعضاء نافعين بإذن الله.وألقى عدد من النزلاء خلال الجولة كلمات ارتجالية وقصائد شعرية وشيلات بهذه المناسبة السعيدة، شكروا فيها العاملين بالمجمع على الاهتمام بهم ودعمهم خلال رحلة علاجهم والمشاركة معهم في الأعياد، بعد ذلك توجه الدكتور العبشان لمنزل منتصف الطريق والرعاية اللاحقة ولمركز دار الإخاء الاجتماعي وزار ناقهي الأمراض النفسية، والتقى بالمرضى والفرق العلاجية والعاملين، وقدم التهنئة لهم وتمنى لهم دوام الصحة والعافية.من جهة أخرى نظم قسم الترفيه ( نساء ) برنامجا احتفالياً للنزيلات بهذه المناسبة تضمن العديد من الفقرات التي نالت استحسان النزيلات كما تم توزيع الهدايا والحلويات عليهن.وبهذه المناسبة أوضح الدكتور العبشان أن ما تم تقديمه يعد واجب إنساني على العاملين في المجمع لمشاركة إخواننا المرضى فرحتهم بالعيد، مؤكدا على الدور الكبير لمثل هذه المناسبات في دعم المرضى وبالتالي الإسهام في إنجاح البرامج العلاجية والتأهيلية المقدمة لهم ، مقدماً شكره وتقديره لكافة المشاركين في المعايدة من الموظفين ، عاداً تركهم لأسرهم والحضور للمجمع لمشاركة النزلاء خطوة إيجابية في دعم إخوانهم المرضى، داعياً الله العلي القدير أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.فيما ذكر رئيس قسم التأهيل الطبي والأنشطة بالنيابة محمد العنزي أن هذه الاحتفالات تهدف إلى تطوير التواصل الاجتماعي لدى النزلاء والنزيلات مع الآخرين والتخفيف من القلق والحصر النفسي والانعزال الاجتماعي والتقليل من مستوى الاكتئاب والتأكيد على الجوانب والقيم الدينية، حيث تقدم لهم برامج يشارك فيها كافة النزلاء والنزيلات على فترتين صباحية للأجنحة النسائية ومسائية للأجنحة الرجالية ( إدمان ، ونفسية )، وتشمل مسابقات وألعاب مختلفة وحفلات شواء وسيتم توزيع الهدايا والجوائز على المشاركين.من جهة أخرى أعلن مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض عن مواعيد زيارة الأسر لذويهم من المرضى المنومين خلال أيام العيد الثلاثة الأولى، حيث تم تمديدها إلى ثلاث ساعات، بحيث تبدأ من الساعة الرابعة عصرا وحتى السابعة مساء، منوهاً بأن الهدف من تمديد الزيارة ليتمكن النزلاء من قضاء وقت أكبر مع أسرهم والالتقاء بهم خلال أيام العيد، حيث تعد هذه الخطوة من العناصر المهمة في رحلة الشفاء التي يسعى لها النزيل وأسرته والعاملين في المجمع، ويشعر المريض خلالها بدعم أسرته له خلال فترة العلاج ما يولد لديه دافعية أكبر في التجاوب مع البرامج التي تقدم داخل المجمع.حضر حفل المعايدة مساعدالمدير التنفيذي للخدمات الطبية بالنيابة الدكتور مهدي العنزي ، ومدير إدارة المراجعة الإكلينيكية الدكتور رياض النملة ، ومدير أقسام علاج الإدمان الدكتور فيصل الزكري ومدير قسم الحماية المشددة الدكتور عبدالإله العصيمي ، ومدير الخدمات التمريضية التمريض عبدالله اليامي ومدير العلاقات والإعلام الصحي بالنيابة معتاد الحربي، وعدداً من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين المكلفين في العيد .// انتهى //18:56ت م0211