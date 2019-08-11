الدمام 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واسإعداد وتصوير : مالك محمد العلقمشهدت أسواق الحلويات والمكسرات في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية مع قرب وحلول عيد الأضحى المبارك نشاطا كبيرا في حركة بيع الحلويات المكسرات ، حيث ازدحمت المحلات بالزبائن الراغبين بشراء متطلباتهم من الحلويات والمكسرات بمختلف أنواعها ، استعدادا للعيد المبارك.وتعد الحلويات والمكسرات في مجتمعنا جزءا أساسيا في ضيافة واستقبال الزوار والمهنئين بالعيد من الأهل والأصدقاء والجيران ، إلى جانب القهوة العربية والشاي وغيرها ، لذلك فأن محلات بيع الحلويات والمكسرات تحرص على توفير أغلب الأنواع لتتناسب مع مختلف الرغبات والأذواق.وقال عبدالله علي البدر : اعتدت قبل يوم العيد في كل عام على الذهاب إلى محلات بيع الحلويات والمكسرات وشراء بعض الأنواع من الحلويات والمكسرات التي تقدم كجزء من الضيافة للزوار والمهنئين في يوم العيد المبارك.وقالت حصة محمد الخالدي : أحرص خلال أيام العيد على شراء أنواع متنوعة ومختلفة من الحلويات ، فأشتري ما يلائم الأطفال ويفرحهم ، وأشتري كذلك ما يناسب أذواق الكبار مثل البقلاوة والمعمول.بينما قال عبدالهادي عبدالعزيز المسلم : أشتري في هذه المناسبة المباركة إلى جانب المكسرات أنواع مختلفة ومتنوعة من الحلويات ، مثل الشكولاتة والمعمول والحلقوم ، لتناسب جميع الأذواق.أما البائعين في محلات الحلويات والمكسراتفأوضح البائع ، سلمان عبدالله آل مسبح ، أن حركة المبيعات في موسم عيد الأضحى ممتازة جدا ، مبينا أن المبيعات زادت قبل العيد بثلاثة أيام إلى أن بلغت مع حلول العيد الضعف ، لافتا إلى أن أسعار الحلويات والمكسرات متفاوته حسب النوع والصنف ، مشير إلى أن المكسرات متوفرة بأكثر من 100 نوع ، وأن أسعارها تتراوح ما بين 8 ريال إلى 240 ريال.من جهتها بينت بائعة الشكولاتة ، فاطمة صالح ، أن مبيعات الشكولاتة ارتفعت هذه الأيام بأكثر من الضعف ، لافتة إلى أن المحل يحرص على توفير أصناف كثيرة ومختلفة من الشكولاتة ، مفيدة أن أكثر الطلبات هي على الأطباق الجاهزة المعروضة التي تكون فيها الشكولاتة مرتبة ومصفة بشكل جميل يناسب التقديم في هذه المناسبة المباركة.أما بائعة الكيك ، انتصار زهير ، فأوضحت أن مبيعات الكيك شهدت ارتفاعا كبيرا حتى بلغت ما يقارب الضعف ، مشيرة إلى أن أكثر أصناف الكيك طلبا هي كيكة الشكولاتة المرغوبة من أكثر أفراد العائلة.من جانبه قال بائع البقلاوة والتمريات ، مالك أحمد الحليلي ، إن إقبال الناس على شراء الحلويات والبقلاوة كبير جدا ؛ فقد تضافت المبيعات في ليلة العيد وما قبلها عدة مرات ، لافتا إلى أن البقلاوة والتمرية هي أكثر المبيعات لديه.بدوره قال بائع الحلويات ، هارون أحمد فرج ، إن الإقبال على شراء الحلويات بدأ بالنشاط منذ أربعة أيام ؛ وذلك راجع لرغبة الأهالي في أن تكون الحلويات عنصرا أساسيا في ضيافة العيد المبارك ، مشيرا إلى أن المحل يوفر ويضم أكثر من 80 نوعا وصنف من الحلويات ، وأن أسعارها متفاوته حسب كل صنف ونوع.// انتهى //19:01ت م0214