بريدة 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بقصره اليوم ، جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك ، يتقدمهم أصحاب الفضيلة العلماء ، والمحافظين ومدراء الدوائر الحكومية ، وأعضاء مجلس المنطقة ، ورؤساء المراكز ، وكبار المسؤولين في المنطقة من مدنيين وعسكريين ، وعدد من المواطنين، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك ، حيث بادلهم التهنئة بهذه المناسبة السعيدة , مؤكداً سموه أن ما تقوم به المملكة من خدمة لضيوف بيت الله الحرام هو شرف عظيم نفتخر ونعتز به , حامدًا الله سبحانه وتعالى أن أنعم على هذه البلاد وشرفها بخدمة الحرمين الشريفين ، إذ أن خدمة ضيوف الرحمن هو شرف لنا جميعاً ، مشيراً إلى أن مايميز هذه البلاد أن قيادتها وشعبها على ملة واحدة واتجاه واحد ولله الحمد.ونوه سمو أمير منطقة القصيم بالخدمات الجليلة والكبيرة التي سخرتها حكومتنا الرشيدة لحجاج بيت الله الحرام بقياده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ، مشيداً بالجهود الجماعية التي تبذلها المملكة من ملك المملكة لأصغر متطوع في هذه البلاد لخدمة ضيوف الرحمن ، منوهاً بما يقدمه موظفي القطاعات الحكومية ورجال الأمن والمحتسبين للحجيج ، واصفاً شعب المملكة بالذهب ، مثنياً على الدور الكبير الذي يقوم به رجال الأمن ومايبذلونه من جهود في جميع القطاعات ليلاً ونهاراً .وبارك سمو أمير المنطقة للجميع نجاح الخطط وماتم من إنجازات في تنفيذ الخطط المحترفة لإدارة الحشود وترجمة اللغات المتعددة من قبل منسوبي الجوازات ، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على شعب المملكة والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات ، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان وأن يبارك وينصر جنودنا البواسل في الحد الجنوبي.حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني ، ووكيل الإمارة المساعد للحقوق صالح البرادي ، وأمين منطقة القصيم بالنيابة المهندس عبداللطيف الخطيب ، ومدير شرطة القصيم اللواء علي بن مرضي.// انتهى //19:01ت م0215