منى 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واسرفع معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله السند، تهانيه وتبريكاته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحبالسمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وإلى الشعب السعودي والأمة الإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.وسأل الدكتور السند، الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم، وأن يعيد هذا العيد على الأمة وهي في خير حال، وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها في ظل قيادتنا الرشيدة.// انتهى //19:32ت م0225