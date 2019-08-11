الطائف 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واسبادر فريق "كن بصحة" التطوعي، التابع لعمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بجامعة الطائف، إلى زيارة ومعايدة المصابين من أبطال الحد الجنوبي بمستشفى القوات المسلحة.وجاءت الزيارة والمعايدة من خلال مبادرة "حق وواجب" التي أطلقها أعضاء الفريق، تقديراً لجهود القوات المسلحة الذين يقدمون دماءهم وأرواحهم وأنفسهم من أجل أن يبقى هذا الوطن شامخاً عزيزاً، واعتزازاً وفخراً بهم.وتبادل المتطوعون والمتطوعات التهاني والتبريكات مع المصابين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وقدموا لهم الهدايا الرمزية، متمنين لهم الشفاء والعافية.يذكر أن جامعة الطائف، ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة، تعمل على تفعيل "العمل التطوعي"، من خلال دعم إطلاق مجموعات تطوعية متخصصة في المجالات الصحية والاجتماعية والتعليمية وغيرها من المجالات، تحت مظلة العمادة.وأطلقت الجامعة "بوابة العمل التطوعي"، لتمثل حلقة وصل بينها وبين المتطوعين الراغبين في المشاركة في المشروعات والبرامج التطوعية، وتهدف أيضاً إلى التعريف بأهمية العمل التطوعي ودوره في الإسهام بتحقيق رؤية (السعودية 2030) الطموحة، والتي تسعى المملكة فيها إلى رفع عدد المتطوعين من 11 ألفا إلى مليون متطوع قبل نهاية العام 2030.// انتهى //19:36ت م0226