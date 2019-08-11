منى 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واسنظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة, اليوم العاشر من شهر ذي الحجة محاضرة توعوية بعنوان " أحكام الحاج في ليالي التشريق " ألقاها الشيخ الدكتور عبدالسلام الشويعر، وذلك بمسجد الخيف بمشعر منى، بحضور عدد كبير من الحجاج ، ضمن الحملة الدعوية والإرشادية " الحج دعوة ومنهج قويم".وتأتي هذه المحاضرة ضمن البرامج الدعوية والتوعوية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة والمواقيت، لتبصير المسلمين بأمور دينهم ودنياهم وفق الكتاب والسنة.//انتهى//19:47ت م0228