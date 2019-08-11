منى 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واسأكثر من 100 شاب مكي متطوع شمر عن سواعده خدمة لحجاج بيت الله الحرام من المسنين والعجزة ومساعدتهم في أداء طواف الإفاضة .ويقدم هؤلاء الشباب تحت مظلة برنامج " شباب مكة في خدمتك " جهوده في مساعدة الحجاج لإداء طواف الإفاضة بالشراكة مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التي سهلت عليهم تقديم الخدمة لضيوف الرحمن، خاصة كبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة عولى مدار 24 ساعة .ويبادر شباب البرنامج ضمن مشروع تعظيم البلد الحرام بتقديم حزمة من الخدمات لضيوف الرحمن منها خدمة الطائفين وإرشاد التائهين والإسعافات الأولية والتوعية بحق الطريق .// انتهى //20:14ت م0233