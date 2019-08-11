منى 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واساستقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ بمقر الوزارة بمنى القضاة والدعاة المشاركين في أعمال التوعية الإسلامية ومنسوبي الوزارة العاملين في الحج الذين قدموا التهنئة لمعاليه بمناسبة عيد الأضحى المبارك .واستعرض معاليه في كلمة له خلال اللقاء الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن ، منوهاً بما تحقق من منجزات لخدمة حجاج بيت الله الحرام.ولفت النظر إلى أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تشرف عليه الوزارة استضاف خلال حج هذا العام 6500 حاجّ وحاجة يمثلون 79 دولة من مختلف قارات العالم يمثل لفتة أبوية حانية من خادم الحرمين الشريفين " حفظه الله " الذي جعل من تفقد أحوال إخوانه المسلمين وقضاء حوائجهم عادة لا تنقطع ، مبينا أن التوجيهات السامية نصت على تقديم كل التسهيلات الممكنة لخدمة ضيوف الرحمن؛ ليتمكنوا من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة .وأكد أن الوزارة تضطلع بمهمة توعية وإرشاد حجاج بيت الله الحرام وفق المنهج الوسطي المعتدل بما يتوافق مع تعاليم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، من خلال عدد من القضاة والدعاة المؤهلين مشيرا إلى تنوع وتطور الخدمات التي تقدمها الوزارة خلال موسم الحج هذا العام .وسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجّهم ، وأن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.// انتهى //20:34ت م0237