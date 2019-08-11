جدة 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واسنفذت فرق التفتيش البيئي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 743 زيارة خلال أعمال التفتيش بالحج في كل من العاصمة والمقدسة والمشاعر المقدسة لموسم حج هذا العام .وأوضح مدير عام الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكة المكرمة المشرف العام على أعمال الهيئة بالحج وليد الحجيلي أن الزيارات شملت منشآت تقديم خدمات الإعاشة والخدمات الطبية والمسالخ وغيرها من المنشآت ذات التأثير البيئي المحتمل للتأكد من التزامها بالاشتراطات والمعايير البيئية.وأفاد برصد 281 مخالفة على 164 منشأة تم تسجيل إجراءات الضبط والمحاضر اللازمة بشأنها, فيما بلغ عدد المنشآت الغير مخالفة 579 منشأة من إجمالي المنشآت التي تمت زيارتها, مؤكداً استمرار فرق التفتيش بالهيئة القيام بأعمالها بشكل مستمر وعلى مدار الساعة على كافة المنشآت بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة بهدف التأكد من عدم وجود أي مخالفات بيئية بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام والعاملين في خدمتهم.// انتهى //21:41ت م0260