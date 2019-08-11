منى 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بمنى، أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص.وهنأ المهندس القويحص أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، كما أطلع سموه على أعمال وخطط الأمانة حيث خصصت أمانة العاصمة المقدسة (13) ألف فرد, مدعمين بنحو (680 ) آلية ومعدة لتنفيذ خطتها خلال موسم حج العام الحالي.// انتهى //21:48ت م0265